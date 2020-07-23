鴻海（2317）除息首日遇台股亂流，再加上立訊打進iPhone供應鏈搶單陰霾罩頂，拖累鴻海填息走勢陷入牛步，截至13時止，盤中最高價僅上漲0.8元、來到82.5元，以息值4.2元換算，填息率還不到二成。

台股進入除權息旺季，光23日就有38檔上市個股除息，指數因而蒸發30.6點，其中最大咖鴻海就讓指數蒸發了19.3點，受到台股先天不良的影響，鴻海填息行情也跟隨大盤腳步，同步開低，開盤價81.3元，慘貼息0.4元，盤中鴻海雖力圖振作，但最高價僅來到82.5元，填息率僅19.05％，上下振幅還不到2％，落入狹幅盤整。

除了台股先天不良外，鴻海近期雜訊也不少，其中最大利空不外是中國代工大廠立訊精密17日宣布取得緯創昆山廠、正式跨入iPhone代工組裝領域，雖然市場普遍認為，以中高階機種為主的鴻海受創程度相較於以中低階機種的和碩為低，但來勢洶洶的立訊依然為鴻海前景帶來疑慮。

在利空罩頂下，外資和投信雙雙對鴻海的填息行情投下不信任票，外資雖僅祭出連四賣，近四個交易日累計賣超張數已逾3.5萬張，可謂是鴻海棄息賣壓的主力部隊，至於投信雖然單筆賣超手筆較小，但除息前祭出連18賣的表現，亦令市場刮目。

(工商 )