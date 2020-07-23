行政院長蘇貞昌上午上午拍板通過規模2100億元的紓困3.0方案，將全數舉債支應。其中對企業及個人紓困編列1306億(含回補紓困2.0)、 振興編列411億，對企業員工薪資及營運補貼確定延長到第4季。

行政院會上午通過主計總處提報的「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案」。歲出編列2100億元，包括國家通訊傳播委員會編列2.1億元、內政部編列6.4億元、教育部編列6.4億元。

編列最多的經濟部，預算規模為1375.5億元，衛福部因疫情也編列373.6億元、交通部編列97.8億元、農委會也編列191.1億元、勞動部則編列47.1億元協助勞度過難關。歲出所需財源2100億元，全數以舉借債務支應。

主計長朱澤民表示，經濟部主管的1376億元預算最多，其中含融資保證金450億元、振興三倍券除原有的129億元，再增382億元。而對於貿易服務、會展、製造業、及技術服務業員工薪資及營運補貼共378億元、另有用電及研發補助相關費用 。

衛福部的部經費中，主要有疫苗研發及採購編列136億元。其他產業紓困部分，包括交通部對觀光產業、計程車、遊覽車業、客運及國際機場商業服務業，共編列68億元，在安心旅遊、對國際旅客相關航空及旅行業共編列20億元補貼、此外，教育部對運動事業社區大學等也編列相關經費。

朱澤民說，紓困3.0對企業及個人紓困共編列1306億元(含回補紓困2.0)、 振興部分則編列411億元；經濟部次長林全能針對經濟部主管產業部說明，追加的1376億元若對應到企業面，扣掉振興三倍券的382億元，產業紓困將近有1000億元。

林全能並說，針對員工薪資及營運補貼編列的378億元，其中45億元紓困2.0不足經費，其他的經費是針對第3季及第4季的薪資及營運補貼。朱澤民補充說，薪資及營運補貼第一次是追加383億，這次是378.9億元 ，2次合計761億元。

(中時 )