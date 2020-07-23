1對結婚多年且育有1女的夫妻，妻子生第二胎時因遇上將子宮拿除，未料男方竟以她無法繼續生育為由，偷偷在外養小三、小四，還陸續生下3名私生子女。誇張的是，丈夫竟然棄妻公開與小四出雙入對，還將3名私生子女帶進家門，要孩子們稱呼妻子為「大媽」，元配情緒崩潰一氣之下提告求償。

根據判決書，元配主張，她和丈夫結婚40餘年，婚姻生活美滿，但因生第二胎時難產被迫拿掉子宮，先生竟以她「無法生育」、「膝下無兒子」為由，與徐姓女子交往並生下1子，同時又與翁姓女子再生2名私生子，丈夫也認領翁女所生的兄弟。

法院審理時女方控訴，男方不但公開和小四出雙入對，2人還一起在大陸經營公司，逢年過節時，還邀請翁女和私生子一起吃飯，甚至還要自己陪著他們出遊、親密合照，讓她相當崩潰，但是因擔心婚姻破裂對獨生女造成不良影響才選擇沉默以對，直到近日終於忍無可忍，決定向丈夫及翁女求償新台幣200萬元。

丈夫出庭時表示，自己身為家族長孫，肩負傳宗接代的責任，不得已之下才和翁女交往生子，且當下立即向妻子坦承，更何況多年來小四都稱呼元配為「大姊」，孩子也叫她「大媽」，妻子都沒有表示意見，除了一起吃飯、出遊，其中1名兒子結婚時，妻子還和他一起擔任主婚人，並接受親友祝賀，顯見其配偶權未受侵害。

但地院法官不採信人夫說詞，認定2名被告不正常交往行為持續已逾40年，嚴重破壞人妻之婚姻生活圓滿、安全及幸福，審酌雙方身分、智識程度、經濟能力等一切情狀後，判處2人須賠償正宮精神撫慰金50萬元；仍可上訴。

(中時新聞網)