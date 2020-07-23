律師簡大為在節目上提出建議。（圖／翻攝自高點電視toptv Youtube）

董至成和太太羅若云（Theresa）21年婚姻年初畫下句點，兩人為了分產問題離婚卡關，媒體報導，羅若云提出上億財產分3份，董至成、羅若云和兒子各得1份，但董至成拒絕，律師簡大為則說，若董至成擔心給兒子那份被前妻私吞，可買一份由沒有監護權那方為要保人的投資型保單，有監護權這方無法隨便解約，用這種方式建立信任感。

董至成先前談到離婚進度，透露與羅若云因分產和監護權問題卡關，他指那些財產都是「老子的血汗錢」，懇求跟羅若云一人一半，最近董至成受訪，態度軟化感謝羅若云幫他理財、照顧孩子，決定「我拿少一點她拿多一點」，《鏡周刊》則報導起初羅若云提議財產「分成3份」，讓他倆和兒子各得一份，作為教育基金，然董至成一口拒絕。

昨播出的《震震有詞》提到此事，律師簡大為說在這種案件中小孩分一份是不合法的，但考量到傳統觀念財產最後都會留給小孩，所以在實務上這種決定很常見，謝震武則點出若決定如此，孩子監護權若在哪方就變的很重要，笑說：「要是小孩監護權是在我這，那就分3份OK」。

律師簡大為也承認，若分3份會讓沒有監護權的一方產生不信任感，質疑有監護權那方會亂用未成年小孩的財產，所以通常建議雙方律師協商出和解方案，在此案中爸爸可能是沒監護權的一方，因此會建議買一份由爸爸為要保人的投資型保單，媽媽無法隨意解約，以此增加信任感，也防堵錢不會被媽媽亂花掉。

(中時新聞網)