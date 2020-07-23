美籍男移送後，士林警分局23日進行大消毒。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

北市士林警分局，22日查獲美籍男子Fong攜帶5.5公斤大麻花入境，Fong被帶至警局做筆錄、移送後，因擔心有疫情，士林分局全程都要求犯嫌穿著防護衣訊問，並在23日緊急進行全棟大消毒。

警方日前獲報，有美籍男子入境時，在行李箱夾帶大麻花，22日凌晨5時，緊急前往桃園機場攔截，當場逮捕27歲的Fong，並在他的行李箱內，查獲大麻花、大麻油共5.5公斤。

由於美國疫情十分嚴重，警方不敢大意，全程均要求犯嫌穿上犯護衣，23日早上將人移送地檢署後，也立刻找來清潔公司，進行全分局大消毒。

警方調查，Fong是以商務考察的名義來台，邀約的是1家位在承德路的設計公司，今年1月他也曾經來台，但當時是以依親名義，並在3月時返美。

犯嫌坦承夾帶大麻，但辯稱自己平時失眠難以入睡，在美國長期吸食大麻紓壓，不知道台灣大麻是違禁品，才會帶這麼多進來，Fong並否認1月時也有攜入，強調這是第一次。

警方偵訊後，依毒品罪將美籍男移送桃園地檢署，另加強分局各單位的消毒，只要他停留過的地方，都會持續清潔不敢大意。

(中時 )