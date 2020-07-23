銅箔基板廠—台燿(6274)上半年合併營收為97.29億元，年成長18.18%，日本日東紡(Nittobo)福島第二工廠日前傳出火警，市場擔心恐影響台燿出貨，不過美系外資認為，台燿一直有準備較多的庫存，且Nittobo特種玻璃纖紗生產未受影響，其他玻纖布供應商也正常，台燿仍是高速銅箔基板產業受惠者，維持台燿「買進」評等，目標價155元。

日系玻纖布龍頭大廠—日東紡(Nittobo)福島第二工廠於20日傳出火警，由於日東紡Low-Dk玻纖布產品在全球5G高頻高速PCB供應鏈中佔據龍頭地位，市場擔憂對日東紡仰賴較深，去年曾因日東紡Low-Dk玻纖布缺貨導致供應不順的台燿是否受到影響？不過美系外資認為，台燿有足夠能力降低影響。

美系外資最新報告指出，儘管目前尚不清楚Nittobo完全恢復生產的時間表，但我們認為，由於台燿一直有多準備材料庫存，且Nittobo的特種玻纖紗生產未受影響，其他玻纖布供應商供應也保持穩定，我們預期銅箔基板價格不會因此上漲，台燿有能力降低此次事件的影響；整體來說，台燿仍是高速銅箔基板市場成長的主要受益者，維持台燿「買進」評等，目標價155元。

受到伺服器及大陸5G基礎建設需求減緩影響，台燿6月合併營收下滑至16.26億元，為今年2月以來低點，累計第2季合併營收為52.51億元，季增17.39%，累計前6月合併營收為97.29億元，年成長18.18%。

(時報資訊)