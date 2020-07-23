高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁論文遭爆抄襲，篇幅多達96％，今（23）日突然宣布放棄中山大學碩士學位。對此，律師黃帝穎指出，恐面對三種法律責任，最重可判刑三年徒刑。

李眉蓁的碩士論文〈台灣對中國大陸之貿易分析〉，涉及嚴重抄襲僑委會委員長童振源曾發表的〈兩岸政經互動〉，引起各界撻伐，她今日親上火線，對於爭議表示歉意，並宣布放棄中山大學在職碩士班學位，也會向高雄市選舉委員會申請，選舉公報學歷欄內，刪除這項註記。

律師黃帝穎在臉書表示，論文抄襲不只有學術倫理問題，更有違反著作權法的民刑事責任，而李眉蓁恐面臨三種責任：1.碩士學位被撤銷、2.判刑，最重三年徒刑、3.判賠。根據著作權法第91條第1項規定：「擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。」並提出論文抄襲判賠案例，以及論文抄襲判刑案例。

李眉蓁聲明指出，對於論文引起各界討論，造成社會資源浪費，模糊高雄市長補選焦點深感遺憾，會在經驗中持續成長，絕不動搖希望高雄更好的決心！接下來三周的時間，李眉蓁表示，會更加努力，走遍大高雄每個區域與角落，繼續與市民溝通，繼續與高雄這座城市對話。

(中時新聞網)