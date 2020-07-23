國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的論文涉嫌抄襲，她稍早由競總幹部陪同發表道歉聲明，並宣布放棄碩士學位。罷韓團體「Wecare高雄」則呼籲國民黨道歉，並請李眉蓁退選。對於罷韓團體舉動，名嘴羅友志直呼「關你屁事」。

李眉蓁的論文涉嫌抄襲，罷韓團體「Wecare高雄」呼籲國民黨主席江啟臣應立即出面道歉，更要求李眉蓁正式退選。該團體稍早又發文表示，不能接受、也不應該讓如同韓式詐欺的假學歷印在代表神聖民主的選舉公報上，李眉蓁用假學位已經騙到三屆的議員，這一次的市長補選，不能讓她再繼續騙下去。他們聲援中山大學，支持校方完成學術審查、盡快撤銷李眉蓁的論文與學位，讓高雄選舉委員會能將李眉蓁的學歷從選舉公報上拿掉。李眉蓁的名字，更應該要從選票上拿掉。

羅友志則在臉書喊「怪了！」他說李眉蓁犯錯，罷韓又連署要國民黨撤換李眉蓁，「不知道可不可以連署，要閻羅王早點把你們收去當孤魂野鬼喔？」羅友志也痛批罷韓團體「關你屁事」。

網友也紛紛回應表示「高雄只有民進黨可以執政而已」、「看這種態勢，像民調贏很多的樣子嗎？」、「那群人真的管太多了」、「如果李眉蓁還沒成氣候，值得他的這樣搞嗎？」、「世界上最不要臉的就是高雄市長補選」。

(中時新聞網)