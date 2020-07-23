今天（23日）凌晨0時許，北市萬華發生一起死亡車禍，1名19歲趙男，騎機車經過青年路、西藏路125巷路口時，撞上一位從右側出現、打算穿越馬路的90歲老翁，老翁傷重不治。據了解，趙男女友當時騎另一台機車，驚險閃過老翁，緊跟在後的趙男卻沒閃過。這起車禍引發網友激烈討論，有人認為一定是機車車速太快、經過路口不減速；但也有另一派網友說，老人不走行人穿越道違規，但台灣交通事故往往是「死人最大」，不然就是應注意而未注意，違規的都不被檢討。

據了解，事發後趙男女友向警方表示，當時與男友分騎2台機車回家，行經上述路段時，兩人同向車道為綠燈，但老翁卻從右側竄出，打算橫越馬路，她驚險閃過，但後方男友卻沒閃過。

這起車禍在論壇《mobile01》引發激烈爭論，有網友說「90歲老人過馬路是能多快」、「我相信年輕人一定超速，騎個『武車』，車速不快不會撞的這麼激烈」、「新聞中的畫面，已經非常接近路口，本就該注意行人，即便行人沒有走在斑馬線上也該讓」、「不讓行人先行就是垃圾駕駛啊，不用扯那麼多」。

不過另一派網友則認為：「騎士可憐 還要賠一大筆錢!」、「以台灣對兩輪的不友善判斷來看，機車車速過快啦! 路口沒減速啦!永遠都不去檢討違規的人」、「情侶過馬路被搶快小發財撞上，一堆人強調過馬路要小心....這老頭被2輪撞上，違規穿越肯定被忽略....估計騎士會被砲到翻幾翻」；

「台灣發生交通事故，往往是死人最大，不然就是應注意而未注意，違規的都不被檢討，導致一堆違規的，開車騎車的就算倒楣，若行人最大，那把紅綠燈移除就好，省電費!」

另也有網友提議：「我認為有兩種法律應該修改和制訂：

一、走路的並非永遠最大，誰違規誰就該替自己的行為負責，哪怕已經死亡

二、80歲以上老人不能開車、85歲以上不能獨自外出、必須有人陪伴

當然我知道基於「假道德」與選舉考量，政府不可能這麼做，就跟安樂死一樣

雙方都肇責，因為90歲老人死了，活著的年輕人就該承擔100%責任？

老人闖紅燈、沒走斑馬線穿越馬路、老人沒錯嗎？

只因死了就不用追究責任，那對活著的人公平嗎？

他們才19歲，就因為倒楣遇上三寶賠了一生？

這樣判決正義嗎？到底誰才是真的受害者！

因為老人而發生的交通憾事一而再、再而三的上演

遇上一次就活該倒楣一輩子，難道就沒有辦法改變一下？」。

(中時新聞網)