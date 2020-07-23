蕭壠文化園區實境遊戲，，活動開跑1星期以來有300人次闖關。（劉秀芬攝）

台南蕭壠文化園區暑假活動多檔齊上，即日起至8月16日「蕭壠14倉藝術節」登場，市長黃偉哲23日與延平國小師生到園區一起玩實境遊戲、欣賞劇團表演，小朋友看得開懷大笑。黃偉哲說，活動統統免費參觀，但園區有販售文創商品伴手禮，希望遊客用藝FUN券多多捧場。

蕭壠文化園區前身為日治時期的蕭壠糖廠，場內建設了14棟倉庫，統稱「蕭壠14倉」，今年園區首度以14倉為名舉辦暑期活動，邀請到國內知名表演劇團「故事工廠」演出廣受好評的愛情喜劇《3個諸葛亮》。

《3個諸葛亮》3位男女主角用幽默的肢體語言及現代流行用語，將現實世界情境套用到傳統民間愛情故事—嫦娥與后羿、牛郎與織女、梁山伯與祝英台、白蛇與許仙，詮釋出新穎的愛情喜劇，8月9日下午2時於戶外劇場，精彩戲碼準時開演。

除了邀請「故事工廠」、奇點劇團、清華閣周祐名掌中劇團、Just Jazz樂團及街頭藝人演出，還有台灣駐村藝術家創作特展、親子實境遊戲、糖倉市集、14倉電影院、行動博物館等活動，暑期親水公園噴水也重新開放。

廣受親子喜愛的實境遊戲，讓參加者深入瞭解園區的歷史事件、糖業發展、在地信仰，活動開跑1星期以來有300人次闖關，已有80組破關，平均破關時間約1小時。台南市文化局歡迎大小朋友來挑戰，8月8、9、15、16日去體驗，還可換限定小禮，9月15日前每周三至日都可去闖關。

此外，位於親水公園旁糖倉市集，8月8日至16日每周六日有販售美食、飲品與文創商品；14倉電影院則於每周六日下午2時播放一場闔家觀賞電影。配合園區開放時間，藝術節活動即日起至8月16日止，每周三至日上午9時至下午5時開放免費參觀。

(中時 )