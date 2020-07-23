政院上午聽取經濟部「三倍券及其他振興券辦理情形」報告，經濟部表示，已有超過1324萬人領用紙本三倍券，加上各部會優惠，預估可創造消費效益可達1000億元。針對即起兌領三倍券，蘇揆則在院會請政委唐鳳出馬，用數位的方式來增進、管理各種服務。

經濟部次長林全能表示，據上午了解，目前三倍券兌領順利，有些是涉及超商端連結問題，但都已處理完成。經濟部在對政院簡報中則說，已超過1324萬人領用紙本三倍券，數位綁定也有175萬人，加上各部會推出各式刺激消費之優惠券，吸引民眾紛紛響應，踴躍參與消費活絡經濟，預估創造消費效益可達1000億元。

經濟部表示，各部會相繼推出振興相關措施，文化部的藝Fun券、農委會農遊券、教育部動滋券、客委會的浪漫客庄旅遊券，還有各地店家搭配推出各式各樣的加碼優惠，搭配振興三倍券使用，不只讓1000變3000元，更是加碼放大。

針對即日起，全國6200多家的金融機構開始受理三倍券兌付，蘇揆今天也特別請出唐鳳協助。蘇揆要求唐鳳持續就兌領單位、兌領方法，做好簡易說明、懶人包等，讓民眾了解兌付程序簡單方便，也利用數位的方式來增進、管理各種服務，務必依照各行業的角度，幫店家找到最好的兌換方法。

(中時 )