高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁替碩士論文抄襲爭議止血！23日中午發出聲明，強調她放棄碩士學位，盼大家回歸市長補選政見主軸。但中山大學隨即回應，現行法規並無自行放棄之規範，仍會儘速完成該案審定。

李眉蓁的碩士論文抄襲風波，連日來引發中山大學學生及校友不滿，間接導致中山大學名譽受損。學生還發起連署、呼籲校方撤銷李眉蓁學位。

中山大學強調，李眉蓁一案須回歸學術專業審理機制，20日已啟動學術倫理審查機制，社會科學院已成立審定委員會，秉持公平、公正、客觀、明快原則，送校外專業領域公正學者審查。若事證明確，會加快處理、縮短期程，並堅守程序正義。若審定委員會認定違反學術倫理，最重將撤銷學位；若指導教授失職，將移送教評會檢討，建立共識採更明確課責。

李眉蓁23日對此發聲明稿表示，論文爭議造成社會資源浪費、模糊高雄市長補選焦點，深感遺憾。因個人的不察，造成學術倫理的爭議，她應該表示歉意，並展現負責的態度。為了避免此一話題持續困擾社會，她宣布放棄中山大學在職碩士班學位，也會向高雄市選舉委員會申請，選舉公報學歷欄內，刪除這項註記，期盼大家回歸市長補選的政見主軸。

中山大學回應，依現行學位授予法規定取得之學位，並無自行放棄之規範。雖然李眉蓁聲明放棄學位，但校方仍將秉持公平、公正、客觀、明快原則，儘速完成本學術倫理案之審定，請社會大眾再給中山一些時間處理。

「進了廚房，我就不會怕熱！」李眉蓁強調，會在經驗中持續成長，絕不動搖希望高雄更好的決心。接下來三周的時間，會更加努力，走遍大高雄每個區域與角落，繼續與市民溝通，繼續與高雄這座城市對話。

李眉蓁表示，會調整好腳步，以誠懇、謙卑的態度，重拾市民的信任，與高雄一起度過黑暗，迎接黎明天光時刻，再次出發。

(中時 )