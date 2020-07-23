藝人楊繡惠個性活潑開放，還擁有獨特的嗆辣幽默感，每每現身總「笑果」十足，還總是帶來新鮮的生活小故事，深受台灣觀眾喜愛，近來她上節目又分享家人的事蹟，透露明星老爸阿西(楊坤灶)當紅時，自豪人氣爆棚愛搞七捻三，讓童年時的她曾被媽媽派去抓姦，她一招擊退小三，挽回父母婚姻，還展現了未來進演藝圈的高度天分。

楊繡惠作客《大尋寶家》，透露「喜劇泰斗」老爸阿西當年在演藝圈叱吒風雲，在只有三台的年代，藝人又不多，因此民眾看到明星「就好像看到祖先一樣」，爸爸現身時總是被人群包圍，還要出動警察維持交通，而這種超人氣，當然也會有女粉絲投懷送抱，楊繡惠說自小就很有正義，認為老爸怎麼一天到晚帶著女生趴趴走，覺得這樣不對。

某天一早睡醒，媽媽就跟她說爸爸老早就出去了，要帶她去找爸爸，她跟著媽媽出門，沒想到竟然是去旅社，媽媽跟她說：「妳上去，樓上左邊第二間」，說爸爸帶著女人在那邊睡覺，要她去叫爸爸回來，說完就頭也不回離去。

年紀尚幼的楊繡惠竟然被媽媽丟去旅社抓姦，她就真的上樓默默敲房間門，出來一個陌生女子，一見楊繡惠就裝親切說：「阿惠啊！好可愛」，還想伸手摸她，但楊繡惠當下是暴怒狀態，心想著「不是妳死就是我亡」，直接給她難看大吼「蕭查某誘拐人家老公！蕭查某拐我爸爸不要臉」，聲音大到整間旅社都聽到，讓小三又怒又丟臉準備舉手打她，孰料楊繡惠又大喊：「啊！有人要打我！她要打我」。

這一喊，讓躲房內的老爸連忙跳出來阻止，說道：「她只是個孩子，不要打她」，小三就這樣被楊繡惠的獅吼功逼退，爸爸也收拾好跟著女兒回家，之後不再拈花惹草，就這樣挽回了父母的婚姻，而楊繡惠樂得跟回歸的老爸四處表演，耳濡目染之下講話才這麼犀利，3歲就被找去演戲，長大後繼承老爸衣缽，也出道當藝人。

(中時新聞網)