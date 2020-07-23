新冠肺炎疫情持續延燒，各國投入大量研究找出疫苗，近日傳出好消息，已有疫苗進入臨床試驗階段。世界衛生組織（WHO）突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）指出，目前疫苗方面取得「良好進展」，預計2021年首批疫苗將投入使用。

據《NDTV》報導，萊恩表示，WHO正在努力確保疫苗的公平分配，但同時也會持續監控新冠肺炎的擴散狀況；他指出，現階段不只1種疫苗正在3期試驗中，目前為止對安全性、產生免疫反應能力上，都沒有失敗的情形。萊恩表示，WHO正在努力獲得更多疫苗的機會，並協助擴大生產；「我們必須保持公平，因為這是全球的利益，不論是貧窮還是富有，都擁有使用疫苗的權利。」

萊恩呼籲學校，直到社區傳播得到控制後，才能重新開放校園，讓學生回去上課。萊恩說道：「我們必須盡一切可能使我們的孩子重返校園，而我們目前最有效的方法，就是預防社區傳播；若能控制好，就能重新開放校園。」

據《CNN》報導，美國製藥商輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech，合作研發疫苗「BNT162」，依目前數據來看，疫苗對於人體狀況是安全的；BioNTech表示，如果獲得相關部門批准，7月下旬開始此疫苗將進行3期試驗，若試驗成功，白宮將會購入1億劑的疫苗，到時美國國民將能免費接種。

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(中時新聞網)