隨新冠疫情大解封，嘉義地區首場大規模實體徵才活動將在25日登場，21家在地企業共釋出463個工作機會，超過5成8職缺待遇30K以上，甚至有廠商徵求工程師與職業安全衛生管理人員，祭出最高月薪60K搶人才，近6成4的工作機會要找剛畢業的職場新鮮人。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，因應疫情解封加上正值畢業求職旺季，為滿足青年朋友求職需求，25日將在嘉義縣太保市的棒棒積木飯店舉辦徵才活動，雖然今年景氣因受疫情影響接單情況，但不少廠商願意多給年輕人機會，在不景氣環境下逆勢徵才。

劉邦棟說，25日徵才活動共邀集大成長城企業、松川精密、大瓏企業、天衍機械、強本汽車交通事業、新港香藝文化館、長榮文苑酒店、棒棒積木飯店等21家廠商共襄盛舉，釋出463個多元職缺，其中254個職缺薪水達3萬以上，另大瓏企業開出月薪6萬元要找工程師與職業安全衛生管理人員，還有292個職缺不限經驗，提供畢業新鮮人應徵，歡迎青年朋友卡位趁現在。

劉邦棟進一步提醒，勞動部針對應屆畢業青年推出「青年就業獎勵計畫」，只要在今年9月底前受僱且穩定就業3個月，就可領取就業獎勵2萬元，若持續受僱同一雇主達6個月，再加發1萬元獎勵金，每人最高可領3萬元，呼籲畢業青年把握這次徵才機會，讓自己就業兼加薪。

當天除徵才活動外，也規畫專區服務民眾，包括履歷健檢、卡牌施測、視障按摩體驗、手語服務等，同時主辦單位也請來健身中心教練現場教導彼拉提斯運動，希望在後疫情時代，人人都能藉由簡單運動強化自身免疫力。

(中時 )