童綜合醫院急診部主任魏智偉向患者家屬說明，服用四大類藥物，因會影響體溫調節，也會增加中暑機率。（王文吉攝）

入夏以來氣溫不斷飆升，暴露在陽光底下過久，當心出現熱傷害。童綜合醫院急診部主任魏智偉表示，中暑高危險群除了老人、小孩、慢性疾病與酗酒者之外，若服用具抗膽鹼作用、交感神經作用劑、降血壓、抗憂鬱及抗精神分裂症等藥物，因會影響體溫調節，也會增加中暑機率。

魏智偉表示，暴露在高溫環境，若出現散熱調節失衡，造成體溫超過41.1℃以上，合併有昏迷、抽搐等神經功能異常，即稱為中暑；初期症狀表現包括頭暈、頭痛、疲倦無力、噁心、視力模糊、呼吸急促、皮膚乾燥無汗等。

魏智偉提醒，中暑如果沒有及時發現，可能會引起煩躁不安、幻覺、動作不協調、昏迷等，嚴重可能併發癲癇、心肺功能異常、橫紋肌溶解、電解質失衡等。中暑高危險群除老人、小孩、慢性疾病與酗酒者之外，若服用藥物因會影響體溫調節，也會增加中暑機率。

魏智偉指出，具抗膽鹼作用的藥物，如治療鼻塞用的抗組織胺、治療巴金森氏症的藥物、部份治療精神疾病的藥物等，可能會抑制汗腺分泌。交感神經作用劑，如咖啡因、麻黃素等，會造成血管收縮，減少皮膚血液流量，導致散熱減低。

部分降血壓藥物，例如乙型阻斷劑、鈣離子阻斷劑等，可能使心血管系統應付高溫的調節能力降低，利尿劑則可能影響人體水分與鹽分平衡。抗憂鬱劑會抑制排汗，而治療精神分裂症藥物會抑制體溫調節中樞輸出擴張皮膚血管的訊息，使身體較難排汗散熱。

魏智偉呼籲，有服用上述藥物的民眾，務必補充足夠水分與鹽分、烈日下戴帽子或撐傘遮陽，並且避免長時間曝曬在陽光底下，適當休息並保持通風；切勿自行停藥，若有任何用藥疑慮應諮詢主治醫師，避免病情惡化。

(中時 )