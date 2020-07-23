國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁碩士論文風波，李眉蓁今發表聲明放棄碩士論文及學位。對此，台灣民眾黨稍早也發出聲明表示，儘管中山大學最終審查結果尚未出爐，但此舉顯示李眉蓁已坦承學術倫理上出現嚴重瑕疵，呼籲國民黨應審慎思考，在誠信受損的情況下，李眉蓁是否還適任高雄市長候選人。

民眾黨指出，李眉蓁的論文爭議只是冰山一角，在職專班「洗學歷」、「賣文憑」的傳言層出不窮，呼籲各大專院校應該審慎檢視過去寬鬆的論文審查制度下所產製的論文作品，而不是被動等候外界檢舉，教育部也應該徹底改革高教制度，從制度面根除抄襲陋習。

針對李眉蓁碩士論文風波，民眾黨立委蔡壁如今在臉書指出，自己護專畢業後考入台大醫院，那裡的醫生都是全國最會唸書的人，她的學經歷曾經讓她很自卑，但是她心裡想：既然學歷不如人，就要靠能力；在網路還不普及的年代，為了記錄葉克膜病歷資料，她上網學習如何寫程式，學海無涯越學越多，甚至拿到資管碩士的學歷，一個小小的護理師，因為工作上的需要，認真的讀書及終身學習已是我人生的座右銘。

蔡壁如強調，她很認真讀書、認真工作，所以現在就算面對再多批評或刻意抹黑，她都不會害怕，因為她踏踏實實的工作。蔡壁如奉勸李眉蓁，讀書要認真、工作要認真、做事才會踏實。

(中時 )