成大醫院安寧病房23日慶祝成立22周年，近年推動安寧居家照護評價佳，汪姓退休校長因使用安寧居家服務，得以在家安詳離世，女兒汪秀蓮23日慨捐150萬，提供醫院的學術研究經費。

成大醫院安寧病房緩和共照中心人員近年推動安寧居家照顧的評價好，每年都有不少家屬感念，捐款給安寧病房添購設備。

成醫安病房23日舉辦成立22周年慶祝會，今年有24位民眾捐款，其中1位為安寧居家患者的汪姓女兒，一口氣捐出150萬，提供醫院作學術醫療研究、人才培育、 醫療AI人工智慧和高齡照護。

汪女的父親是位退休校長，汪父晚年因為罹患癌症且轉移到其他部位，醫師評估餘日有限，家屬希望父親能夠在家走完最後一段日子，選擇使用安寧居家照顧。

成醫安寧居家人員會根據病情告知家屬，患者所剩的時間，汪家人按時間安排聚餐、旅遊，邀親友到家中相聚，在父親離世前沒有遺憾。

汪女士憶起父親往生前，醫療照護團隊來家中緩解父親的生理疼痛，陪伴他走過最後一哩路，汪父每次都會期待成醫安寧居家團隊人員來看他，父親在生前的每口食物與水，都是從嘴巴吃喝進去，不用插管，走的有尊嚴。

(中時 )