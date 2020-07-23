高雄市長補選倒數不到一個月的間，各黨參選人皆勤跑基層，拉攏選票，而國民黨參選人李眉蓁則被爆出論文抄襲，而她今(23日)親上火線宣布，將放棄中山大學碩士學位，並取消選舉公報上登記的碩士學歷。而消息曝光後，再度引起外界關注，其中資深媒體人黃創夏則稱，「一到選舉，『論文』和『學位』突然很重要」。

李眉蓁稍早露面時神色凝重，正式對外道歉，拿著聲明書，最後也難過落淚，她哽咽地說，「因我個人的不察，造成學術倫理的爭議，我應該表示歉意，並展現負責的態度，為了避免此一話題持續困擾社會，我在此鄭重宣布，放棄我中山大學在職碩士班學位」。

而李眉蓁聲明曝光後，黃創夏則是在臉書寫下，台灣政治最奇妙之處正在此，平常只搞民粹，理盲又濫情，最不被在乎的就是「專業」和「知識」...；他忍不住說，一到選舉，「論文」和「學位」突然很重要，也是「台灣特色」。

這篇貼文曝光後，不少網友則是紛紛留言寫下，「所以當初的指導教授都沒事？」、「就是參選人從碩士變成學士這麼簡單啊」、「現在拿中山大學的學歷會不會讓人都覺得造假啊！」、「現在不是她放棄就沒事，完蛋了，還有後續」。

(中時新聞網)