高雄市今(23日)中午疑似又發生槍擊案件。高雄仁武一處工地內，有2名工人因口角起糾紛，其中一人盛怒之下疑開槍打傷對方腳部，受傷男子當場倒地哀嚎，被送往醫院急救，院方急救時因疑似發現傷口是槍傷而通報警方到場了解，受傷男子目前無大礙。

據了解，案發地點位於仁武長庚醫院後方工地，中午有一名男子疑似受腳部受傷被送往醫院，院方急救時看到傷口疑似槍傷，立刻通報警方，警方到場後發現，因2名工人在工地發生口角，但是其中一方盛怒下，疑似掏出槍枝向對方射擊示威，目前正深入調查。

(中時新聞網)