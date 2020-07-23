高雄又傳槍響？2名工人口角衝突 1人疑遭開槍射傷腳 13:492020/07/23 中時新聞網 林雅惠 、 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄又傳槍響?2名工人口角衝突，1人疑遭開槍射傷腳。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市今(23日)中午疑似又發生槍擊案件。高雄仁武一處工地內，有2名工人因口角起糾紛，其中一人盛怒之下疑開槍打傷對方腳部，受傷男子當場倒地哀嚎，被送往醫院急救，院方急救時因疑似發現傷口是槍傷而通報警方到場了解，受傷男子目前無大礙。 據了解，案發地點位於仁武長庚醫院後方工地，中午有一名男子疑似受腳部受傷被送往醫院，院方急救時看到傷口疑似槍傷，立刻通報警方，警方到場後發現，因2名工人在工地發生口角，但是其中一方盛怒下，疑似掏出槍枝向對方射擊示威，目前正深入調查。 (中時新聞網) #疑似 #2名 #受傷 #工地 #對方 也許您會感興趣 推薦閱讀 雙方都HAPPY 才是真正的成功 10:192020/07/19 好書 警政署長督軍掃蕩 全國共查獲64名毒犯、70名通緝犯 18:342020/07/19 社會 三浦春馬燦笑下 身心默默崩壞 04:102020/07/20 娛樂新聞 Selina攝影菜鳥拍到對方臉僵掉 04:102020/07/20 娛樂新聞 中市一處工地混凝土車翻覆 近兩小時救出受困駕駛 16:542020/07/21 社會 中市工地混凝土車翻覆 駕駛搶救1小時後不治 20:052020/07/21 社會 金門新增4例牛結節疹疑似案例 農委會：明全面施打疫苗 11:042020/07/22 生活 買咖啡沒奶精！男客對女店員說出這句...網氣瘋：告下去 21:492020/07/22 生活 金正恩近來頻曝光 現身養雞場建設工地 11:252020/07/23 國際 約會總在「公園晚上8：30」 女怒被「吃定」結婚前夕休了他 12:532020/07/23 社會 社會熱門新聞 辣媽搖搖椅上大戰房東 羞喊：「不要在2樓」原因曝光！她下場超慘 - 社會 周士淵拍多P無碼A片？ 前妻一眼認出：他性需求大 - 社會 人間悲劇！單親爸攜3子輕生 前妻走出解剖室 腿軟痛哭人攙扶 - 社會 婚禮蛋糕見「新郎伸鹹手」飾品 網轟：看了想吐 - 社會 人間悲劇！單親父攜2子1女輕生陳屍自宅 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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