竹東分局富興派出所21日獲報，有人在峨眉鄉山區燒廢棄物，恐會引發山林火災，副所長鄒仁鍾和警員李柏寬前往搜尋，因山區無明顯標的物可稽，正苦思如何到達時，卻見山頭冒出一縷清煙，按「煙」索驥查獲違反廢棄物清理法案。
鄒、李兩員到現場後，請峨眉消防分隊前來撲滅火勢，依檢警環聯合查察程序，通報縣府環保局及峨眉衛生所，發現焚燒的有木材、鋁罐、玻璃等物，初步研判為一般廢棄物。
警方調閱監視器，循線找到特定涉案車輛，通知遷居到台北的地主及其友人至派出所說明。
地主表示，該地係為祖產，因近期山區盛產竹筍，邀約桃園友人來採，因友人修繕房屋，產生裝潢木料、磁磚及玻璃等廢棄物，無處棄置才載來焚燒處理，不知該行為會違法。警方訊後依法將涉案人函送新竹地檢署偵辦。
竹東分局指出，早年在自己所有土地內燃燒物品很稀鬆平常，因時代變遷，相關行為已立法律定罰則，本案明顯觸犯公共危險罪及廢棄物清理法，也籲請民眾切勿以身試法。
(中時 )
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