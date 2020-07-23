眾所矚目的共好盃籃球邀請賽，原定將於9月舉行，可惜最終因爲許多球隊無法派出最好的陣容導致參賽意願低，主辦單位最終決定暫緩辦理。

主辦單位表示，各隊無法派出完整陣容參賽，而在今日做出暫緩辦理決定。共好盃籃球邀請賽原預計邀請SBL五支球隊裕隆、台啤、璞園、九太和台銀，以及富邦勇士、寶島夢想家、中華白隊共同參與，並經各隊代表同意採取報名制決定參賽隊伍。

期間經過中華籃協的努力協調，希望能促成共好盃進行，後續雖然順利經過決議採取報名制，但因各隊均有傷兵需要休養復健，以及部分球隊陣容仍待補齊，在希望能以完整陣容出賽以滿足球迷期望的前提下，只能在眾人的遺憾聲中宣布暫緩辦理。

共好盃的舉辦初衷是希望在疫情壓力罩頂的時刻，能團結各球團為球迷帶來頂尖的籃球盛會，藉由各球隊共聚一堂，展現最佳球技回饋球迷，並為台灣社會帶來新的活力與動能。雖然今年共好盃賽事最終無法順利進行，但也能感受到各球團為台灣籃球所作的付出與犧牲。因此中華籃協未來仍將積極促成各球團間交流與合作，以讓球員能有更寬廣的舞台發展，讓台灣籃球因共好而日漸茁壯。

(中時 )