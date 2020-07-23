《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（23）日的國際新聞重點。

【1】美限期陸撤休士頓總領館

川普政府21日限期大陸，在72小時內關閉駐休士頓總領事館。大陸外交部22日強烈譴責美國，稱這是單方面發動的政治挑釁，對方若一意孤行，陸方會有必要回應。

【2】英將發給香港人特別簽證

英國政府22日正式公布針對持有英國國民（海外）護照（BNO）香港人的赴英特別簽證計畫細節，大幅度鬆綁香港人入境限制，包括不設立財力標準，BNO護照持有者也可攜帶18歲以上直系親屬赴英。

【3】陸長征5號火箭升空 展開「天問1號」首度火星探測任務

中國大陸長征5號遙4運載火箭23日升空，展開名為「天問1號」的首度火星探測任務。

【4】路透：法國變相禁華為 使用華為5G設備電信商將無法更新牌照

自英國決定全面封殺華為，並於2027年前逐步汰換現有華為電信設備後，讓外界關注作為華為重點市場的歐盟各國動向。此後，雖然法國先表態不會全面對華為實施禁令、不會阻擋其投資，但外媒透露法國當局已通知計畫購買華為5G設備的電信營運商，設備到期後牌照將無法更新，形同將華為設備逐步排除行動網路市場。

【5】陸舊金山總領館遭控窩藏被告解放軍

美國聯邦調查局（FBI）近期指控，大陸駐舊金山總領事館窩藏一名被美國控告、隱瞞解放軍現役軍人身分的陸籍研究人員。

(中時新聞網)