五股汽機車對撞 2人送醫救治 14:132020/07/23 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 五股區登林路上午11時許發生汽機車對撞，2人送醫救治。（翻攝照片／賴彥竹新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 事故現場汽車車頭嚴重毀損。（翻攝照片／賴彥竹新北傳真） 事故現場機車橫躺於道路中央。（翻攝照片／賴彥竹新北傳真） 59歲梁姓女駕駛今（23日）上午11時許，行經於新北市五股區登林路時，與49歲陳姓機車男騎士對撞，警消獲報道場後，梁女意識清楚、右手變形，陳男意識模糊，頭部撕裂傷、右手骨折，2人已送往醫院救治，事故發生原因，仍待進一步釐清。 警消人員上午接獲報案，登林路發生事故，派員至現場後，汽車車頭嚴重毀損，機車橫躺於道路中央，現場一度暫時封閉雙向道路，並管制疏導交通，12時30分開放一車道通行，13時40分開放雙向通車，事故詳細發生原因，待進一步調查釐清。 (中時 ) #事故 #現場 #右手 #道路 #意識 也許您會感興趣 社會熱門新聞 辣媽搖搖椅上大戰房東 羞喊：「不要在2樓」原因曝光！她下場超慘 - 社會 周士淵拍多P無碼A片？ 前妻一眼認出：他性需求大 - 社會 人間悲劇！單親爸攜3子輕生 前妻走出解剖室 腿軟痛哭人攙扶 - 社會 婚禮蛋糕見「新郎伸鹹手」飾品 網轟：看了想吐 - 社會 人間悲劇！單親父攜2子1女輕生陳屍自宅 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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