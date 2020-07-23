事故現場汽車車頭嚴重毀損。（翻攝照片／賴彥竹新北傳真）

事故現場機車橫躺於道路中央。（翻攝照片／賴彥竹新北傳真）

59歲梁姓女駕駛今（23日）上午11時許，行經於新北市五股區登林路時，與49歲陳姓機車男騎士對撞，警消獲報道場後，梁女意識清楚、右手變形，陳男意識模糊，頭部撕裂傷、右手骨折，2人已送往醫院救治，事故發生原因，仍待進一步釐清。

警消人員上午接獲報案，登林路發生事故，派員至現場後，汽車車頭嚴重毀損，機車橫躺於道路中央，現場一度暫時封閉雙向道路，並管制疏導交通，12時30分開放一車道通行，13時40分開放雙向通車，事故詳細發生原因，待進一步調查釐清。

(中時 )