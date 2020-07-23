國民黨高雄市長候選人李眉蓁，今語帶哽咽表示，論文抄襲爭議讓選情失焦，宣布「放棄中山大學碩士學位」。常對時事發表評論的「館長」陳之漢，今天也貼文暗諷表示自己如果念碩士，研究題目會是「館粉對女主播主的貿易分析」。

李眉蓁近日被爆碩士論文有96%涉抄襲，今天鄭重道歉並表示，「對於個人在職碩士班論文引起各界討論，造成社會資源浪費，模糊高雄市長補選焦點，因個人的不察，造成學術倫理的爭議，為展現負責的態度，宣布放棄中山大學在職碩士班學位，也會向高雄市選舉委員會申請，選舉公報學歷欄內，刪除這項註記，盼回歸市長補選的政見主軸」。

國民黨黨主席江啟臣今23日中午在臉書發文表示，「身為學術工作者，我無法接受學術抄襲。不論是過去在擔任教職，或是現在擔任立委、黨務領導者，這樣的標準從來沒有變過」。江啟臣認為，身為政治工作者，誠信是無法妥協的標準，但他「支持李眉蓁果斷勇敢面對年輕時的錯誤。也期待所有的政治工作者，以同樣的標準自我檢視」。

對於李眉蓁道歉，館長則在臉書發文自嘲，自己是「林森北路大學八大研究碩士，陳之漢，論文研究主題是『館粉對女主播主的貿易分析』」。貼文PO出一小時後，也吸引上萬人大讚。

更有網友留言表示，「館長你的文獻探討、研究方法還有實證分析要怎麼寫啦...」。

館長稱，如果自己念碩士，要去研究館粉和女直播主，網友在館長臉書留言。（圖/翻攝館長臉書）

(中時新聞網)