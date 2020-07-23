帶腦麻兒環島畢旅，單親媽媽回憶起困難路段蘇花公路時，直喊「嚇壞了，當下髒話都罵光了」。（吳康瑋攝）

帶腦麻兒環島畢旅，單親媽媽回憶起困難路段蘇花公路時，直喊「嚇壞了，當下髒話都罵光了」。（吳康瑋攝）

單親媽媽陳嘉齡指出，小比每半小時都要補充水分、每四小時要進食一次。（吳康瑋攝）

來自高雄的單親媽媽陳嘉齡，獨自撫養腦性麻痺的兒子小比，她趁著暑假自17日起從高雄出發，帶小比騎單車環島進行「畢業旅行」，希望留下彼此最難忘的回憶，目前環島旅行截至23日中午剛好過半，陳媽媽在基隆八斗子漁港受訪指出，整趟旅程最困難的地方在南迴公路及蘇花公路，一大堆砂石車呼嘯而過，嚇得她跟小米驚呼連連，她笑的說「我已經把一年份的「髒話」在那段路都罵完了」。

說到途中印象最深刻的部分，陳嘉齡指出，除了要克服長時間日曬外，小比每半小時要補充一次水份，每四小時要固定進食一次，要在大馬路旁邊找到安全的位置補給也是個艱難的任務，她坦言說，小比今年已經19歲，醫師說，腦性麻痺患者平均壽命約20歲，她自己想趁著小比還在的時候，留下彼此的記憶，她跟小比這幾天幾乎是「日騎近百公里」，各縣市網友紛紛自發性籌備接應團，合力陪母子倆完成這趟旅行。

陳嘉齡今年剛滿40歲，過去是法律系畢業高材生的她，為了陪伴小比更多的時間，寧願放棄高薪，選擇打零工，並且在每個月都帶著小比參加國內大大小小的路跑比賽，至今已累計達136場，她說，自己未來若有機會，也想帶小比出國比賽，但僅憑自己打零工的薪資及殘障補助來生活，出國的念頭也只能想想而已。

針對外界許多善心人士想替母子倆募資，改善家裡的生活困境，都受到陳嘉齡的婉拒指出，自己平日做零時工，希望可以盡量自食其力，她也是以這樣的理念來教導小比。另外，被問到是否考慮送去安養院，她說，送去安養院只會加速小比的離開，因此她完全沒有這個打算，醫師曾講過「每十萬個新生兒內，就會出現一個像小比一樣的孩子」，其實很多人都會遇到這種事，希望透過自己的堅持，讓大家都可以更加正向。

陳嘉齡騎著善心人士借予的電動單車，帶著小比捱著太陽一站一站的前進，除了看到母子的默契外，也展現出倆人同心堅持的理念，陳媽媽說，自己最享受的就是邊騎車邊掀開隔熱簾，跟小比聊天的時光，她說，往後每個月自已都仍有替小比報名路跑比賽，雖然不知道往後的時光還剩多久，但是她還是會繼續堅持的跑下去。

(中時 )