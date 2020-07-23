內政部長徐國勇出席空勤總隊台東駐地開工動土典禮，他指出，目前空勤台東駐地棚廠空間狹窄，只可勉強進駐2架黑鷹直升機，感謝國防部及台東縣政府無償撥用土地供空勤蓋新廠棚，預計3年後完工，即可進駐3架黑鷹直升機，強化東部空中救援能量。

徐國勇表示，空勤從民國93年進駐台東以來，已成功救援916人，也就是救了916個家庭，每趟任務，都是冒著極大的風險。而且除了保障人民安全外，還要支援包括救災、救難、森林滅火、國土監控等需求，執勤的區域包括蘭嶼及綠島，常須面臨比本島更複雜的執勤環境。因此，需要在台東設置一處擁有完善的補給功能，且具良好設施的駐地。

空勤台東新駐地是向國防部與台東縣政府無償撥用取得豐年機場部分土地，將興建1棟勤務大樓及直升機廠棚，並建置與機場跑道銜接的滑行道、停機坪、洗機坪等。經費共4億餘元，預定於112年完工，將來除可進駐3架黑鷹直升機，容納更多機隊及人員外，也將成為空勤訓練基地。

在總統蔡英文及行政院長蘇貞昌的大力支持下，今年7月起，政府特別調整空勤機組員待遇，鼓勵繼續為國家服務。空勤總隊強調，將遵照總統指示，加速台東及松山駐地興建工作，完成空勤總隊五大基地建置，強化國家立體救災效能，確保人民生命財產安全。

(工商 )