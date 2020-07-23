美政府撒幣19.5億美元 跟輝瑞、BioNTech下訂疫苗 14:072020/07/23 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國政府與藥廠輝瑞（Pfizer）、德國生技公司BioNTech簽訂19.5億美元的新冠病毒疫苗合約。目前兩業者正合作開發4款潛在疫苗，倘若經證明安全有效，未來初步將供應美政府1億劑疫苗。 美國衛生及公共服務部（HHS）表示，根據協議，美國政府還可取得額外5億劑疫苗，在獲得試驗成功以及監管機關核准後，輝瑞將在美國依照政府指示的地區「免費」發放。 輝瑞與BioNTech日前指出，可能於本月稍晚展開3萬受試者的大規模試驗。 (工商 ) #輝瑞 #疫苗 #BioNTech #簽訂 #協議 也許您會感興趣 財經熱門新聞 8523點至今驚現7次「神買點」！散戶下次別錯過… - 財經 人多太危險？「營業員叫我賣00878」 老手曝關鍵原因 - 財經 風向變了！台灣獨占電子業榮景不再 陸企將大啖蘋果？ - 財經 還有機會當富豪！ 威力彩連槓47期 下次頭獎上看31億 - 財經 大陸國家隊打趴3大慘業！老謝這樣看半導體未來 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。