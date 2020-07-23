美國政府與藥廠輝瑞（Pfizer）、德國生技公司BioNTech簽訂19.5億美元的新冠病毒疫苗合約。目前兩業者正合作開發4款潛在疫苗，倘若經證明安全有效，未來初步將供應美政府1億劑疫苗。

美國衛生及公共服務部（HHS）表示，根據協議，美國政府還可取得額外5億劑疫苗，在獲得試驗成功以及監管機關核准後，輝瑞將在美國依照政府指示的地區「免費」發放。

輝瑞與BioNTech日前指出，可能於本月稍晚展開3萬受試者的大規模試驗。

(工商 )