蘇慧倫睽違13年重返歌壇，將於9月12日登上台北流行音樂中心舉辦「生命之花」30週年演唱會。被問到復出開唱老公反應如何？她甜笑說，他很開心，「他是很愛運動的人，也希望我有活力動起來，而不只是文靜地待在家裡。」她最近為籌備演唱會有好幾天晚歸，老公提早下班幫忙帶小孩，以實際行動做她最有力的後盾。

蘇慧倫和滑板代理商孫益民結婚6年，育有一個5歲兒子，去年曾有傳聞指孫益民酒後吐苦水說兩人常爭吵、婚姻亮紅燈。蘇慧倫澄清「他根本不喝酒，也不會有機會跟別人講我」，對於傳聞一頭霧水，還好她已經習慣當藝人就是單身者會被關注何時結婚、有對象的會被起底，「我已經有抗體了，不會受影響！」

但她今年發行專輯《面面》、即將舉辦大型演唱會，又被揣測復出原因是婚姻出問題，她忍不住生氣，反問「怎麼大家都是柯南？大家都來連連看？」個性低調的她，一向不喜歡炒作話題，「我不舒服主要是我從不用這種新聞作宣傳，我超級不喜歡，不知情的人以為那是操作，oh my god，真的不是。」

她坦言，夫妻之間相處一定會有爭執，不過都是些日常小事，她舉例像是老公很寵小孩，他和婆婆、媽媽都會買玩具給小孩，「家裡玩具一直很充足，地上都很亂，都是我要收，小孩只要跟他講什麼，他又買」。至於管教小孩誰扮黑臉？她說：「我跟老公會換來換去，誰要一直扮黑臉？」

她婚後淡出歌壇相夫教子，面對廠商邀約不為所動，這次復出她表示「真的是為歌迷」，她至今印象最深刻的兩次表演，一次在娛人碼頭、一次是在鐵花村，都是開唱當天遇到大颱風，她看見死忠鐵粉站在風雨中，為她高舉燈牌、黑膠，雖然口頭上說不要這樣，其實心裡感動的要死，「我不知道有多少人，我只知道那一群人一直在」，今年適逢出道30年，她覺得時機到了，也想為歌迷做點事情，所以點頭答應開唱。

蘇慧倫是許多歌迷心目中永遠的玉女掌門人，不過有趣的是，她的老公、小孩都不是她的歌迷，她曾問老公是不是自己的歌迷，老公回：「我喜歡的都過氣了！」她當場臉垮下來：「你是說我嗎？」老公強調「不是」，她才接話「好吧」。後來她得知老公喜歡中森明菜，5歲兒子會唱〈鴨子〉、〈Lemon tree（檸檬樹）〉，也知道媽媽是明星，但「他的偶像是鋼鐵人」。

儘管回歸歌壇工作計劃表滿檔，但蘇慧倫強調「我還是以家庭為重，家庭與事業的比重為百分之60、40」，她主動要求9月12日演唱會於下午4點開唱，這樣就不會太晚回家，此舉獲得許多長輩以及中南部粉絲的認同，覺得這個時間很友善。她近來忙於籌備演唱會，也告知公司希望在4點半結束工作，因為5點多小孩回家，老公7點才下班，總不能一直讓老公提早下班帶小孩。

她為人母之後的生活作息完全跟著小孩一樣，晚上9點多睡覺，早上5、6點就醒來，近來樂手配合她在中午12點練團，她也積極健身、有氧運動鍛鍊肺活量，希望以最佳狀態登場，跟歌迷一起享受愉快的演唱會盛會。蘇慧倫第一場大型售票演唱會《生命之花》30週年演唱會台北場，將於9月12日在台北流行音樂中心舉辦，門票將於7月25日中午12:00 拓元售票系統開賣。蘇慧倫「生命之花台北演唱會見面簽名會」8月1 日舉行，《生命之花》精選大作8月28日發行。

蘇慧倫是許多五六年級生心目中永遠的玉女偶像。（粘耿豪攝）

蘇慧倫在歌迷聲聲呼喚下，終於回歸歌壇。（粘耿豪攝）

蘇慧倫是許多五六年級生心目中永遠的玉女偶像。（粘耿豪攝）

蘇慧倫最近忙於宣傳9月12日「生命之花」30週年演唱會。（粘耿豪攝）

蘇慧倫助顏有術，歲月似乎沒有在她身上留下痕跡。（粘耿豪攝）

蘇慧倫日前接受專訪，分享復出心情與家庭生活點滴。（粘耿豪攝）

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