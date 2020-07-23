李千那今年和口技達人ECHO（李昶俊）6年情斷，一度傳出和曾合作《美味的想念》的是元介熱戀。22日晚間她出席《孟婆客棧》殺青宴，被問到現在心情調適，她坦言「我覺得需要時間，畢竟（交往）時間很長」，不過也說自己「現在很好」。先前ECHO曾發文回憶兩人過去點滴，李千那說「他打那篇文章，也是我想表達的，過去6年很多回憶、很多愛、經歷的事情」，被問到未來有無復合可能？她則說「沒想過這件事，除非我們彼此不會再因為以前的事情...而變得更好...現在沒辦法給答案」。

至於傳出和是元介友達以上戀人未滿？李千那表示，和是元介合作已經有8年，非常久的時間，8年內不斷關心對方，不是只有這次。被問到和是元介有無發展可能？李千那沒把話說死「未來事情再說，因為感情這件事很難說，也許是認識很久的人，也許又遇到了誰」。李千那過去有段婚姻，育有1子，目前單身的她，對於未來再邁入一段新戀情？她坦言「顧慮一定會有，也會想比較多，因為我沒有那麼多6年，談戀愛或結婚，都希望可以一直走下去，我的一輩子會越來越短，不管感情工作，會思考多一點」。

李千那和施易男在《孟婆客棧》飾演梁山伯與祝英台，施易男透露雖是古裝但竟然有床戲，還爆料李千那戲裡超主動，被問到床戲尺度？施易男笑說「戲份長度不能太長，光脫衣服佔半小時，因為古裝超難穿，一層一層脫性致都沒了。」李千那透露和施易男個性像，對戲常常笑場，也感謝施易男在（感情）新聞出來時，第一時間傳訊息關心「希望妳都好，有需要我都在」，瞬間讓李千那暖哭。

(中時 )