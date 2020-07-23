小朋友可著裝體驗水陸空救援任務，名額有限、額滿為止。（王文吉攝）

現場還有火場逃生體驗與住警器使用教學。（王文吉攝）

全新推出密室逃生，結合醫療救護、鋼瓶氣壓偵測、初期滅火等六大關卡。（麗寶樂園提供／王文吉台中傳真）

小小消防員活動現場還會有搜救犬斯斯與Melody與大家見面。（麗寶樂園提供／王文吉台中傳真）

台中首創消防密室逃生，考驗災害現場臨時應變能力。（麗寶樂園提供／王文吉台中傳真）

馬拉灣壽星20元優惠倒數中，只到7月31日。（麗寶樂園提供／王文吉台中傳真）

暑假到來，旅遊補助齊出，帶動國旅大爆發，去年掀起廣大迴響的小小消防員活動，夏天再度來到麗樂園渡假區內的休息站展開。今年更推出密室逃生活動，帶給遊客全新消防體驗；馬拉灣20周年推出的7月壽星門票20元優惠只到7月31日，活動倒數中，壽星趕快揪團來玩水。

台中市消防局今年舉辦小小消防員體驗活動，將於7月26日在麗寶樂園渡假區登場，活動分為兩大類，第一種為救援任務，參加的小朋友需要挑戰拋水帶、攻擊火點的「陸上救援」，還有穿著救生衣的救溺任務「水上救援」，以及使用滑輪橫渡的「空中救援」。

全部過關就可以穿上帥氣消防衣與消防車合影留念，並頒發過關證書，當天還會有搜救犬斯斯與Melody與大家見面；活動於下午1點在麗寶休息站開放現場免費報名，名額有限、額滿為止。

除了當消防員，台中市消防局首次推出「密室逃生」特殊活動，找尋線索時同步體驗醫療救護、吊掛拖拉、濃煙逃脫、鋼瓶氣量檢查、滅火器使用等消防實作，1天共有6個梯次，每次僅開放4至8人組隊現場報名，因為難度較高，適合國高中生體驗，富含趣味性與消防知識，充分加強學子在災害發生時的應變能力。

麗寶樂園渡假區表示，小小消防員去年首次移師麗寶樂園渡假區舉辦，線上報名場次才一上線就被秒殺額滿，這次每位活動參加者還可獲得闖關卡，凡集滿4個印章即享麗寶休息站店家優惠，8月還將陸續推出其他免費的小小系列體驗活動，歡迎大小朋友們參加。

體驗完小小消防員，19歲以下學生還可以免費玩樂園，今年歡慶馬拉灣20周年，即日起至7月31日，7月壽星門票只要20元，還有一系列精彩的主題活動，「馬拉20 COOL浪慶典」全新表演秀、電音泡泡趴，晚間還有「火焰慶典」火舞演出，探索世界則推出全新夜間秀「五心海盜王的誕生」與炫爛煙火。

(中時 )