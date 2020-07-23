童年農業科技股分有限公司22日舉辦農業科技暨合作廠商產品發表會。（呂妍庭攝）

童年農業科技股分有限公司22日舉辦農業科技暨合作廠商產品發表會。（呂妍庭攝）

童年農業科技股分有限公司董事長陳明賢認為種印加果相對容易，希望能藉此吸引青農、中農回鄉。（呂妍庭攝）

從飯店業跳入有機農業種植，陳明賢專注栽種印加果2年，發現印加果的健康成分有助人體健康，特別成立科技公司，初期不但與台灣農民契作80公頃，還南向發展到馬來西亞種印加果，要靠智慧農業發展有機的綠色加值產業。

童年農業科技股分有限公司董事長陳明賢22日舉辦農業科技暨合作廠商產品發表會，表示他兩年前因緣際會嘗試種植印加果，發現印加果對人體有益，就組成專業團隊投入生產、加工，並與嘉義大學等單位合作，建置智慧化系統外，也簽訂「人才培育計畫」，產學合作培養農業人才。

陳明賢表示，印加果是熱帶植物，生長環境需要充足陽光、排水良好土地，所以一般平原地不太適合，但因為種植至採收只需8個月，成本投入相對少，以平均一公頃收益120萬換算，扣除人工、肥料等成本，農民至少還能賺30萬元。

加上山區土地較適合種植，透過契作不但能降低農藥使用量，還有助檳榔廢園有機轉作，陳明賢說，除國內西部縣市40公頃、東部縣市40公頃的生產規模，接下來還會到馬來西亞投資百公頃生產面積，而所有作物生長過程都能透過智慧數據掌握。

除種植印加果發展綠加工品外，陳明賢指種印加果相對容易，希望藉此吸引青農、中農回鄉，更強調公司盈餘10％將用於社會公益，包括捐贈弱勢團體、照護老人等。

(中時 )