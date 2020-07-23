自今年7月15日起到年底為止，林務局推出國人與持有居留證的外籍人士，均可於太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南等12處國家森林遊樂區任選1處享免費入園1次的優惠，經過首個周末的統計，人氣最高的森林遊樂區也出爐，由阿里山奪冠，其次則依序為太平山、大雪山森林遊樂區。

林務局表示，7月18日至19日前往阿里山森林遊樂區的遊客多達1萬2394人，相較去年同期成長約1成2；太平山森林遊樂區的入園人數為9409人，較去年成長3成1；大雪山森林遊樂區則有6572七十二人入園，是去年同期的2倍多。

林務局分析，從森林遊樂區的人氣前3名排行即可看出，民眾在使用免費優惠的時候，還是以票價高低的CP值作為主要考量，因為假日全票價格太平山、大雪山與阿里山均為200元，是門票最貴的森林遊樂區，顯示民眾在使用免費優惠時，也會精打細算。

有鑑於周末假日森林遊樂區的人潮眾多，林務局提醒，免費入園一次的方案至今年12月31日為止，建議民眾可於非假日前往，以分散人潮，或選擇奧萬大、知本、雙流等人潮相對較少，但也擁有豐富生態資源的園區。

另外，為維持服務品質，避免園區人潮過度壅擠，太平山已於暑假期間啟動不分平假日車輛動態管制措施，當入園車輛達上限1000輛時，將不再提供車輛入園，倘有車輛離園才會放行，民眾若想得知各園區的最新分流與管制資訊可至台灣山林悠遊網查詢。

(中時 )