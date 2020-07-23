新冠肺炎肺炎疫情，導致多個移工來源國與我國班機取消，許多原訂要返國的移工雖然聘期已屆滿3年，卻仍無法順利歸國、也因未有工作許可無法工作，勞動部在5月時曾開放在3月17日至6月17日期滿的移工，雇主可以申請短期聘僱，今天再度公告期限再延至9月17日。

因應疫情影響印尼、泰國、越南、菲律賓往返航班，部分移工聘僱期屆滿未能如期出國，勞動部從5月開放雇主申請3個月或6個月短期聘僱，據勞動部統計，截至7月中為止，雇主已為806名移工申請短期聘僱，大多申請為6個月聘僱，其中又以產業移工申請居多。

勞動部勞動力發展署官員表示，新冠肺炎國外疫情依舊十分嚴重，多數的班機也仍未恢復，除了移工歸國困難、雇主要引進移工難度也十分高，為了避免移工違法工作、失聯等情事，因此此次再放寬至9月17日。

此次公告也明定，雇主依申請3個月或6個月聘僱許可時，移工權益不得低於前一份工資切結書約定內容，該名官員說，雖然目前尚未接到類似的申訴案件，但為了避免移工遭剝削，也明定在公告內容中，如果移工發現自己的權益受損，則可撥打1955。

(中時 )