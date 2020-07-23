通常只在電影看到角色進行秘密任務，才會有變臉的劇情出現，而近日在大陸也上演了這一幕！大陸廣東省佛山市一間網咖，有位男子突然被陌生人拍了肩膀，轉過頭來後桌上手機竟失蹤，查看監視器並沒找到特徵相似的人，後來才發現原來嫌犯竟戴著逼真人皮面具行竊，但嫌犯只變臉沒變裝，最後還是被警方逮捕歸案。

據《鳳凰網》報導，7月1日在廣東佛山市一名甘姓男子在網咖上網，突然被陌生人拍了肩膀，當他回過頭來時，桌上手機卻不翼而飛；警察獲報後抵達現場查看監視器畫面，發現有三名男子都擁有一頭茂密頭髮，但最令人匪夷所思的是，這三人離開後，附近的監視器並沒拍到有相似特徵的人。

最後因三名男子僅改變外觀，沒改變服裝露出破綻；警方調查發現，他們在作案過程都會喬裝打扮，戴上逼真人皮面具，面具上有著胡子、眉毛，甚至連臉上的青筋都做得維妙維肖，讓人看不出是面具。警方表示，這三名男子都有前科紀錄，目前無業，名時在網咖度日，沒錢就會利用假髮及面具作案；三人因涉嫌竊盜被拘留，案件正在進一步審理中。

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(中時新聞網)