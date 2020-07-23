前立法院長王金平介紹的前立委李勝峰，是李眉蓁競選團隊重要操盤手。（本報資料照片）

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁陷入論文風波，起先態度強硬，23日終於鄭重道歉，外界質疑她競選團隊幕僚的危機處理過程，甚至猜測是黨中央要李眉蓁「冷處理」；然而據了解，這段時間內部有人建議趕快道歉止血、重新出發，也有人堅持不能道歉，兩派意見拉扯超過48小時，今早才定調要正式道歉、並宣布放棄碩士學位。

李眉蓁十多年前碩士論文涉嫌抄襲，先被促轉會前副研究員吳佩蓉揪出內容涉嫌抄襲僑委會委員長童振源演講文章，之後媒體跟進報導，全文幾乎有96％抄自台北大學公共行政暨政策學系碩士生雷政儒論文，消息披露後，李眉蓁態度強硬，指「蔡英文總統先回應論文，我再依相同標準回應」，一度傳出是黨中央指示她冷處理到底。

然而，知情人士透露，國民黨祕書長李乾龍其實早就建議李眉蓁正式道歉，但地方輔選團隊內部意見紛歧不一。

據悉，前立法院長王金平介紹李勝峰協助李眉蓁，同時進駐競選總部的，還有台大政治系兼任教授「錕P」李錫錕的李姓、汪姓小編，1個月前選戰開始時，李勝峰團隊介入還不深，但之後逐漸掌握主導權，負責議題攻防、選戰步調、政見擬定等重要工作，但李勝峰相當低調，幾乎沒人知道他是選戰重要操盤手。

論文風波曝光後，其中一派幕僚大力建議李眉蓁道歉，認為罷韓後社會運動氣氛未消退，綠營勢必利用議題大肆操作，發動罷韓團體、學生團體輪番攻擊，若不趕緊止血，選戰剩下的時間將深陷在論文爭議中。

而強硬派主張不能在論文議題上道歉，認為只要緊咬蔡英文同樣有論文爭議，應能度過難關，兩派意見不斷磋商，直到今天上午團隊意見趨於一致，才出面鄭重道歉；記者會前李眉蓁讀著幕僚草擬的聲明稿，忍不住當場淚崩，可見內心壓力巨大。

據透露，李勝峰主導競選團隊，形同選戰導師，確實提出許多精闢見解，並為李眉蓁找來台大教授團隊擬定政策白皮書，預計8月1日電視政見辯論會上提出多項亮眼政策，但這次道歉時間較晚，造成論文爭議延燒，也凸顯競選團隊內部溝通問題。

知情人士以「拼裝車」形容李眉蓁競選團隊，畢竟選戰時間被壓縮，倉促成軍之下，包括王金平引薦的團隊、在地議員團隊、黨中央團隊、韓市府局處長及李眉蓁原有的議員服務處幕僚，短時間內難以順利磨合，先前出包的爭取世運、丹丹漢堡皮蛋瘦肉粥、高雄Mojito版權問題，缺乏橫向聯繫即是主要原因。

(中時 )