蔡英文總統今天接見第27屆全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎得獎人（總統府提供）

蔡英文總統今天表示，政府預計在今年新增100個社區式服務據點，希望讓身心障礙朋友能夠便利地取得在地服務資源，協助他們自立生活，也給家人ㄧ個喘息的機會。

蔡英文總統今天接見「第27屆全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎」得獎人，對傑出愛心媽媽的奉獻與付出表達高度的敬意。

蔡英文致詞時表示，看到孩子們能夠克服身體障礙，充分發揮自己的才能，除了自身的努力，家人的支持真的非常重要。「各位媽媽，就是孩子背後最堅強的臂膀」。

她感謝「台灣無障礙協會」，透過選拔十大傑出愛心媽媽，讓身心障礙者的權益和福利，受到更大的重視，也向社會傳遞愛與希望的故事。並逐一介紹每位得獎的愛心媽媽，以及得獎的感人事蹟。

蔡英文提及政府致力推動照顧身心障礙者政策，這些年來，政府一直努力在提升對於身心障礙者的照顧。在長照2.0上路後，服務對象擴大，服務項目也增加。不分年齡的身心障礙者，都可以依照個別的需求，獲得服務。

她說，在去年底，全國已經有269家身心障礙福利機構，以及652個社區式服務據點，來提供多元服務。政府也預計在今年新增100個社區式服務據點，希望讓身心障礙朋友能夠便利地取得在地服務資源，來協助他們自立生活，也給媽媽ㄧ個喘息的機會。「我們繼續一起努力，為身心障礙孩子們，帶來更完善的照顧，創造更好的無障礙環境」。

(中時 )