美國於21日突然要求大陸駐休士頓領事館於72小時內關閉，引起北京強烈不滿，揚言報復，兩國外交戰再陷入緊繃。不過，曾任美國國家東亞事務情報官的羅希認為，面臨11月份大選的川普選情正因疫情陷入低迷，川普政府此舉有助大眾轉移目光，藉由外部對立減少外界檢視他在國內防疫失敗，並趁美陸對立加劇，替選情加分。

同時擔任喬治華盛頓大學客座教授的羅希（Paul Heer）22日投書《國家利益》指出，毋庸質疑，大陸駐休士頓領事館早已涉及影響力行動，以及針對休士頓當地將近7.5萬名華裔進行資訊蒐集等行動，至於陸在美國其他外交機構如住華盛頓大使館，以及在紐約、芝加哥、舊金山以及洛杉磯等領事館都付有同樣任務，目前仍不清為何僅有休士頓領事館被要求關門。

羅希表示，目前也不清楚川普政府是否有想過要求領事館關門後的潛在後果。他指出，北京肯定會採取對等報復，可能要求一座、甚至更多的美駐陸領事館關門，特別是早被盯上的香港領事館。

羅希進一步分析，北京可能會以同樣理由，指控美國外交機構涉及在當地的影響力與情報任務，雖然目前要描述具體的報復手段仍太遠，但北京肯定會準備好讓在大陸的美官員感到受限與不滿，正如同現在陸駐美外交官員。最後，無論展開何種報復循環，都會增強美陸大眾之間對彼此負面觀感，這些都有可能進一步促使美國對陸推動一些仍未下定決心動手的新政策。

羅希指出，除了無法避免又不可預期的不良後果，關閉休士頓領事館的決定還有兩大問題。首先，有強烈跡象顯示此決定為川普政府的競選連任策略之一，藉此讓大陸對美威脅成為亮點，可能讓大眾從川普處理國內疫情失敗中，轉移目光到他如何對付外部敵人，那一位正是要替疫情負責的大陸；這也擦亮川普政府對陸強硬的競選主軸，凸顯民主黨對手拜登主張對陸威脅放軟，證明他無力對抗大陸，但不論採取何種手段，都會造成長久潛在的影響，與大陸關係更加對抗、敵意更深。

其次，正如川普一再對陸強烈指控等言詞，都是建立在對於北京戰略意圖的誇大與不正確描述。例如白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）、聯邦調查局局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray），以及司法部長巴爾（William Barr）在近期的演講中都強調了來自大陸的挑戰、威脅以及對美的危險，這些演講都正確指出大陸國際行為，例如陸政府與中共在海外投資「大外宣」、掌控幾乎在美國任何一家中文媒體、駭客入侵美國資料庫竊取機密資訊等等，在許多層面上讓美國嚴重關切與警覺，需要美國堅定回應。

不過這些演講對於北京野心等相關指控則有些超過，明顯沒有說服力證據支持。他認為，或許北京真的想「超越美國成為全球頂尖科技強權」與「讓全世界確保其獨裁政權」，但並沒有採取「贏者全拿」的路線；北京領導人清楚認知到，在全球上過多主宰不會是穩定的，也不會確保大陸的安全或利益，即使這是可行的目標。在認知到這會帶來反效果後，讓北京不再嘗試「要全世界與中共一致」，因為「讓全世界確保獨裁政權」並不需要摧毀其他政府治理形式。

此外，也沒有證據顯示大陸「尋求一切必要手段成為世界單一強權」，要說大陸都是「非透過合法創新，以及透過公平合法的競爭」，雖然部分行為確實有惡意，但還是有合法公平的部分。

羅希最後表示，北京在追求其野心時確實有底線，但從川普政府不斷描述來自大陸挑戰以及應對行為來看，他們不願承認、甚至考慮一下也沒有。此外，川普政府可能錯估了推動北京改變行為的槓桿作用，以及控制潛在衝突循環的能力。關閉休士頓領事館或許對打擊大陸惡意行為是得分，但不幸地，這也關閉了美陸間的溝通管道，特別是需要戰略對話與相互了解的時機。

(中時新聞網)