中華電信今(23)日邀請五月天出席品牌代言記者會，並公開品牌廣告拍攝幕後花絮以及對5G應用的想像與期待。期待民眾5G申辦末延遲，能提早申辦5G服務，感受「5G ing」。

中華電信總經理郭水義。(黃慧雯攝）

為刺激5G市場，加速5G服務的普及，中華電信在今日宣佈五月天擔任5G品牌代言人的同時也宣布，即日起推出精彩5G限時優惠方案（申辦日期至2020年10月31日止），月繳999/1199元的方案，在每月上網量使用完畢後，可以延續享受速率最高50M的4G行動上網吃到飽（熱點上網速率最高10M）。月租1399元以上方案則是10月底之前申辦再享熱點分享服務吃到飽的優惠，提供用戶行動上網的需求。

中華電信指出，歡慶5G開台，年底前5G客戶都可免費體驗Hami Video 5G館，也就是說2020年底前，Hami 4K影視、樂天桃猿賽事多視角4K直播、韓國The Show多視角轉播、Hami VR(VR Show以及VR Live虛擬演唱會)、Hami雲端遊戲、Hami書城（AR書櫃）等5G應用服務，以及KKBOX Hi-Fi無損音質服務，都不計算行動上網量，可以盡情體驗。另外5G開台首年（至於2021年6月29日止），中華電信5G用戶可以免費體驗韓國The Show多視角轉播、Hami VR、AR拍拍看等服務。

為了讓還沒有申辦5G服務的民眾可以實際感受到5G，中華電信將在7月24日至8月16日期間推出5G體驗車活動，在北中南各地巡迴，讓民眾體驗4K影視、多視角轉播、無損音質音樂、AR電子書、AR互動體驗、Hami VR沈浸式體驗，雲端遊戲等，都將親自來到你身邊。

(科技)