美國繼21日要求大陸在72小時內關閉休士頓領事館，引起北京政府強烈反彈後，美總統川普22日再放話，未來不排除再持續關閉大陸駐美外交機構，顯示為搶救總統大選的選情，並轉移新冠疫情持續在北美惡化焦點，白宮對大陸態度似愈趨轉向鷹派，使美中關係在美年底大選前或愈難改善，該局面對短期台股攻堅歷史天價12682而言，係處於面臨不可知的高風險變數，因此大陸可能祭出的反制舉措，仍待持續觀察。

此係周四以台積電為首的重量級權值股，多拉回修正主因，聯電雖接棒輪動，強勢漲停，且鴻海、南亞科、台泥、和碩及聯發科等也站在多方，但法人、大股東與主力群等市場大戶多趨向觀觀望，使該等股票逆勢演出無功而返。

除台積走勢疲軟外，股王大立光跌破4千元整數大關，加上台塑四寶、國泰金、富邦金、中華電、台灣大、中信金、仁寶、友達、群創、長榮航、華航、台達電、第一金、統一、亞泥、遠東新、長榮海與台玻等集團股皆臉色不佳，使加權股價指數開低之後欲振乏力，終場指數收跌60.23點，為12413.04點，跌幅0.48%，成交2255.43億元。

店頭市場方面，生技股今再度上下大震盪，終場合一、中天、杏輝與杏國等4檔短多指標股都收紅，使生技類股指數得逆勢小漲，加上紡纖、化學兩族群站在多方，係盤勢逢低有撐主因。只是電子、電機、鋼鐵、營建、航運與觀光等類拉回，才使盤勢開高震盪走低，指數收跌0.13%，報166.21點，成交637.3億元。

美股電子盤方面，目前道瓊期與小型股2000兩大期指暫報小挫，而標普500與那斯達克100兩期指則暫報小漲，顯然對美中關係愈趨交惡也心存顧忌。

亞股方面，包括日本、南韓、大陸滬深兩市、菲律賓、越南與泰國等股市，表現不佳；但香港、新加坡、印尼、印度、澳洲與馬來西亞等股市，則跟著周三美股收紅腳步，穩步上揚。

業內人士指出，台股明逢周休2日前一個交易日，使極短線賣壓或相對沈重，對短期再攻高承壓；不過，下半年基本面屬利多架構未變，包括低利率、全球央行寬鬆政策不變、主要工業國陸續祭出振興經濟舉措、新台幣仍呈緩升格局及新冠疫苗有機會量產出爐等，多對美股為主全球股市挹注牛勢量能。

但全球前兩大經濟體的可能的對撞變數，即美中關係愈趨交惡，仍使人不得不防，對台股位處歷史高檔的選股布局難度將升溫，後市趨向邊走邊看，於高檔善設停利點，為持盈保泰好法則。

(工商 )