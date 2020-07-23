台南市左鎮碳烤土雞店支持華山基金會左鎮愛心天使站老人服務，率先成為左鎮首間「華山愛心店家」，24日更邀請華山服務的10位長輩品嘗烤雞大餐。（劉秀芬攝）

台南市左鎮碳烤土雞店支持華山基金會左鎮愛心天使站老人服務，率先成為左鎮首間「華山愛心店家」，24日更邀請華山服務的10位長輩品嘗烤雞大餐。（劉秀芬攝）

總人口數不到5000人的台南左鎮區，65歲以上的長者就占了近3成，偏鄉謀生不易導致居民所得普遍不高，連帶公益募款難上加難，左鎮碳烤土雞店支持華山基金會左鎮愛心天使站老人服務，率先成為首間「華山愛心店家」，24日更邀請華山服務的10位長輩品嘗烤雞大餐。

左鎮碳烤土雞店老闆陳孟良，曾是公所公務人員，5年前退休後留在家鄉陪伴老父，並接手經營朋友已開了20多年的烤雞店，改善店內環境，甕仔雞、鋼管烤雞請畜牧場精選跑山雞，肚子再塞入茄苳、蒜頭、洋蔥去炭烤，香味常讓遊客聞香下馬，也有一群忠實消費者。

華山基金會於今年2月開始在左鎮區服務，站長王昱文表示，陳孟良不僅響應每日40公益計畫，左鎮碳烤土雞店也率先成為左鎮首間「華山愛心店家」。此外，陳孟良更允諾，未來若有餐食上的需求，左鎮碳烤土雞店一定慷慨解囊，協助穩定弱勢老人的飲食來源。

陳孟良說，偏鄉人口老化，需要有能力的人多付出關心。陳孟良不僅加入助孤老公益，經朋友介紹，多年來他店裡還聘用了5 位更生人，讓他們有工作機會，學習烤雞的技術，讓他們學一技之長，有回歸社會重生的機會。

王昱文也呼籲民眾，來左鎮觀光之餘，不妨走訪一趟左鎮碳烤土雞店，捐出口袋零錢、一起支持助偏鄉孤老。

(中時 )