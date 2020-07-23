紙風車劇團將於7月26日晚上7時，在苗栗縣通霄國小演出《紙風車的魔法書》，全程免費入場，圖為動物運動大賽。（苗栗縣政府文觀局提供／巫靜婷苗栗傳真）

紙風車劇團將於7月26日晚上7時，在苗栗縣通霄國小演出《紙風車的魔法書》，全程免費入場，圖為紙風車的魔法書－兵馬俑。（苗栗縣政府文觀局提供／巫靜婷苗栗傳真）

紙風車劇團將於7月26日晚上7時，在苗栗縣通霄國小演出《紙風車的魔法書》，全程免費入場，圖為神奇黑光劇。（苗栗縣政府文觀局提供／巫靜婷苗栗傳真）

紙風車劇團將於7月26日晚上7時，在苗栗縣通霄國小演出《紙風車的魔法書》，全程免費入場，劇團指出，這場演出集結了全台各地的善心捐款，希望在疫情逐步解封之際，讓通霄鄉親享受藝術饗宴，歡迎民眾攜家帶眷來參加。

紙風車368兒童藝術工程因疫情關係停演半年，正當緊鑼密鼓籌備下半年演出時，又因工廠大火打亂行程，卻仍堅持要將藝術帶進鄉鎮、深入社區，讓每一位孩子都有機會欣賞國家級戲劇表演，將藝術轉化為孩子們成長的養份。

劇團表示，《紙風車的魔法書》由紙風車劇團自創「巫婆」品牌，建構屬於兒童的全新魔法世界，帶領兒童進入巫婆的生活和互動，將不同的劇場手法與藝術形式發揮無限想像，將日常生活中有趣的題材，藉由舞蹈、音樂、燈光、美術及創意的編導，變成藝術性與娛樂性兼顧的兒童戲劇。

演出作品由紙風車的巫婆「巫頂」串場，跟小朋友說故事，全劇分5個片段，分別為巫婆之舞、兵馬俑狂想曲、動物運動大賽、招財貓的故事、神奇黑光劇，充分滿足孩子們天馬行空的想像。

劇團提醒，因應防疫新生活運動，看戲時均需佩戴口罩，節目資訊請至368藝術工程官網http：／／www.319kidsmile.org／368／index.asp或至苗栗縣政府文化觀光局網站http：／／www.mlc.gov.tw／查詢。

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