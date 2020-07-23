蕭姓男子等人在中市租屋組網路詐欺機房，以「假戀愛真詐財」手法在交友網站鎖定海外華人女性行騙，蕭男還編造五花八門的不實情史講稿劇本，包括女友腦癌去世、離過婚、車禍受傷骨折等，甚至連切除睪丸等悲情牌都用上。7名成員在2個月內釣上15名女子，但還沒騙到錢，就被查獲。

警方在2017年9月間循線查獲蕭男等4人，另有多人仍在逃，被發布通緝。台中高分院依違反組織犯罪防制條例、詐欺等罪判蕭男徒刑2年10月，強制工作3年，併科罰金22萬元；其他3人被判1年2月至1年不等，可上訴。另詐團成員「阿偉」到案，一審在今年6月間判1年2月，得上訴。

判決書指出，蕭男缺錢花用，在2017年3月間與綽號「蕭邦」男子共謀組詐騙集團，商議由，蕭男負責招募管理，「蕭邦」出資每周2萬至4萬餘元提供7名成員的生活開銷及設備，蕭男在2016年7月間在中市租屋作為詐騙機房，蕭男等7名成員在交友網站鎖定海外華人女性，在網路下載高大英俊男子照片，詐騙以「假戀愛真詐財」手法詐財。

蕭男並提供賺人熱淚、悲情的感情觀念、不實情史及背景資料等講稿教戰手冊，用來提升成員的可性度。此外，還打出各式悲情牌，包括前女友婚前得腦癌過世、曾離過婚、身體車禍受傷骨折，甚至睪丸切除一顆等，取得女網友的信任後，再以投資或經濟突遭困難為由，要求匯款救急。

蕭男還在微信通訊軟體成立「別在抖腳的時候說愛我」群組，提供成員每天彙報詐騙進度，有新加坡、美國、西班牙及大陸等15名華人女子上勾，警方查獲時追查發現，15名被害人尚未募款。

(中時 )