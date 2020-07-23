新竹縣湖口高中江佳柔（中）賽前2週發生車禍，以強韌意志在高女1萬公尺競走奪金。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

109年全國中等學校運動會，新竹縣田徑選手共奪得5金3銀3銅，女子組奪4面金牌，成功國中戴睿真在國女100公尺奪金，接著帶領隊友拿下國女400公尺接力奪冠，個人則在200公尺得銀，表現最亮眼。

湖口高中江佳柔在高女1萬公尺競走奪金，芎林國中鄒淑珺在田徑五項全能項目拿金牌，忠孝國中林秉翰則國男組田徑1500公尺奪冠。

縣長楊文科指出，田徑選手在全中運中交出相當漂亮的成績單，為竹縣爭取很大光榮，奪得佳績選手及教練，將頒發頒發獎勵金，金牌5萬元，銀牌3萬元，銅牌2萬元。

戴睿真去年全中運國女100公尺勇冠，今年蟬聯共獲2金與1銀，她感謝成功國中校長黃增新提供體育班很好的訓練環境，教練林中傑和張秀美的支持與鼓勵，才得以發揮全力，畢業後將就讀六家高中，持續投入高中階段的培訓。

競走奪冠的江佳柔感謝一路上幫助她的貴人，加上湖口高中校長張華堂及教練孜孜不倦的指導，畢業後將進台灣體育大學就讀，持續努力以參加世大運為目標。

湖口高中教練孫繼宏說，江佳柔2週前騎機車不慎發生車禍，導致輕微腦震盪合併身上多處擦傷，休息觀察1週才開始散步恢復訓練，短短1週的調整就重新回到賽場奪下金牌，是她本身有強韌的意志。

(中時 )