對於總統府祕書長蘇嘉全捲入密訪印尼風暴，蔡英文總統今天回應，此事蘇嘉全或外交部已有說明，並稱「指控的人或報導的人，要有證據或盡查證的義務」。對此，國民黨文傳會主委王育敏回擊，蔡英文主掌國防、外交，卻不敢面對外交部電報內容的真相，連是否要徹查都含糊其詞，如此迴避、心虛的態度，又如何讓人民相信蔡英文在民進黨全代會上所說的「全面執政必定腐化」不會成真？

國民黨日前爆料立法院前院長蘇嘉全與侄子蘇震清以及多名綠委，在人力仲介安排下，規避駐外單位，率領國營事業主管密訪印尼，面對媒體詢問是否徹查此案，蔡英文上午首次回應，「這件事情總統府的蘇祕書長已經幾次對外說明，也說得很清楚」，並反擊「指控的人或報導的人，必須要盡查證義務」。

對此，國民黨文傳會主委王育敏痛批，身為總統的蔡英文，面對電報內容的嚴重指控，竟然如同路人甲，輕描淡寫的說「指控要有證據」。請問蔡英文，你所謂的「片面資訊，串連起來編織一個臆測性故事」，是在質疑外交部的電報內容？在罵外交部人員、罵駐印尼大使陳忠、經濟部長王美花嗎？

對於蔡英文稱指控的人必須盡查證義務，國民黨強調，總統有絕對的權力與義務查證外館所舉證的內容，要沒有公權力的在野黨「盡查證義務」，顯示蔡英文只想掩蓋外交部密件的真相，毫無自我檢討的心態。

國民黨大酸，蔡英文日前說民進黨會用行動證明「全面執政必定腐化」的劇本不會成真，對照她今天遮遮掩掩的心虛態度，蔡英文的「防腐」說法頓時毫無可信度。

國民黨表示，蔡英文受訪時對於外交部電報的真假，竟然回應「外交部已對外說明，以外交部的回應為主」。讓大家傻眼的是，外交部的說明就是「死不證實」，總統說了等於沒說，國民黨強烈質疑「自我放棄徹查權力的總統蔡英文，你是在怕什麼？」

(中時 )