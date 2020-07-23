37歲的黃靖倫今（23日）中午突然在臉書公布已經結婚且「我要當爸了」喜訊！他與在航空業擔任地勤人員的另一半秘密交往4年，身邊友人都暱稱她「小助理」，因為她總是貼心打理黃靖倫的一切生活起居，兩人今年5月在他的台灣長輩郭子乾及經紀人大衛見證下登記結婚，從新加坡來台發展多年的他正式成為台灣女婿！懷胎七個半月的老婆預產期在九月，已知是個帶把又帶財的男寶寶！

黃靖倫從《超級星光大道》出道，歌手一直載浮載沉，一直起伏，近年跨足戲劇圈，演出《天之蕉子》嶄露頭角，去年底加入TVBS《女力報到最佳拍檔》，秘婚生子ㄧ事同劇演員無人知曉，整個劇組只有製作公司史坦利國際傳媒董事長陳剛信一人知道這喜訊，經紀人表示，因為是重大的喜訊，必須向長輩報備，陳剛信也相對開心，覺得演員來劇組後結婚生子都是喜事。

對於成為人夫、人父，黃靖倫透過經紀人表達開心之情，覺得這是人生新的一個階段，也覺得寶寶是上天禮物，但因疫情關係，黃靖倫的家人又大多在新加坡，因此年底前不會舉行婚禮宴客，最快也要明年。

黃靖倫獲悉要當爸爸時，除了興奮也因措手不及而覺得緊張，同公司的師兄、也是他在台灣最尊重的長輩家人郭子乾則提醒他小孩會自己帶財，不用擔心養不起，且很多事不是你計畫想有就會有的。而他也將繼續演出《女力報到》新單元「正好愛上你」。巧的是，同劇演員羅平也是在拍攝《女兵日記》期間秘婚當爸。

(中時 )