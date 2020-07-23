大陸A股23日三大股指低開低走，開盤滬指跌0.81％、深成指跌1.07％、創業板跌1.03％。之後三大指數震盪下行，滬指失守3300點，一度跌逾2％，11點之後，指數走勢小幅回升，跌幅收窄。截至午間收盤滬指跌1.19％、報3293.54點；深證成指跌1.31％、報13477.88點；創業板指數跌0.39％、報2758.27點。

據網易經報導，從板塊方面來看，軍工、航母概念等少數板塊漲幅居前，光刻膠、數字中國、保險等板塊跌幅居前。另截止上午11點30分，北向資金淨流出9.02億元（人民幣，下同），滬股通淨流出15.67億元，深股通淨流入6.65億元。

瑞信策略分析師最新報告指出，預計A股上漲行情有望延續，短期震盪調整無礙A股整體上行格局。在外資大舉加倉、大陸國內散戶資金進場意願回升的當下，瑞信中國／香港研究部主管、中國股票策略師黃翔表示，繼續看好大陸股市，預計A股下半年或將表現強勁，建議投資者適時逢低吸納。

此外，興業證券全球首席策略分析師、經濟與金融研究院副院長張憶東表示，指數飆升不會持久，但核心資產的結構性長線行情的機率相當大，下半年可從週期類核心資產中找機會。

(旺報 )