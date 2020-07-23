進入夏季之後，用電量不斷創紀錄，根據台電網頁顯示，23日瞬間用電量出現在中午1點50分，尖峰用電一度來到3796.8萬瓩，寫下今年最高紀錄，同時也突破台電今年用電預測。

過去台電依照往年用電狀況預估今年用電最高峰為3791萬瓩，不過周四用電量直接超越預測值，台電指出將更新今年預估數值。

(工商 )