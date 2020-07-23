用電無極限！用電量創史上新高＋破台電預測 14:482020/07/23 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （用電量再創新高。 圖／取自台電網站) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 進入夏季之後，用電量不斷創紀錄，根據台電網頁顯示，23日瞬間用電量出現在中午1點50分，尖峰用電一度來到3796.8萬瓩，寫下今年最高紀錄，同時也突破台電今年用電預測。 過去台電依照往年用電狀況預估今年用電最高峰為3791萬瓩，不過周四用電量直接超越預測值，台電指出將更新今年預估數值。 (工商 ) #用電量 #台電 #用電 #預測 #萬瓩 也許您會感興趣 生活熱門新聞 無糖茶是禍首！小甜甜自爆只喝2種飲料 醫揭恐怖下場 - 生活 55歲男愛吃生魚片 數月後嚇傻：器官變這樣 - 生活 威力彩25億今開獎！3生肖財運爆發 鈔票用麻袋裝 - 生活 威力彩25億是你的！小孟老師曝4星座財運旺爆 - 生活 威力彩「電腦選號」是給彩券行送錢？他曝1關鍵：寧可自己塗 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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