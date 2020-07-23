資誠（PwC）永續發展服務公司23日與標準普爾全球（S&P Global）合作發布《2020永續年鑑》第一本正體中文版，為全球第一個永續發展指數－道瓊永續指數（DJSI）年度評鑑總結果。

DJSI是從經濟、社會及環境三個方面評價企業永續發展能力，各產業永續發展表現得分最高的10％將入選DJSI指數系列成分股。《2020永續年鑑》揭露了2019年度DJSI採用企業永續評鑑方法CSA的總結果，共收納全球涵蓋61大產業的4,710家受評企業，收集了22.7萬份文件、共計265.7萬筆資料。

整體而言，台灣2019年入選DJSI世界指數或新興市場指數的企業共23家，包括玉山金、台達電、日月光與台積電等知名公司。

資誠永續發展服務公司總經理李宜樺指出，DJSI去年邁入第20年，標普全球收購了RobecoSAM負責DJSI的ESG評級部門，顯見DJSI及評價體系的價值已被業界高度重視，更容易受到投資者的青睞，企業亦可透過永續評鑑機制獲得更多競爭優勢。

李宜樺表示，今年新冠疫情蔓延全球，已被企業視為新興風險，在環境變動劇烈之際，新興風險辨識、重大風險報告與爭議事件之間的發展存在一定程度的關聯，若能及早意識新興風險，將之視為重大議題進行管理與監控，爭議情況減少，也能有效降低重大災害所造成企業各方面的損失。

(工商 )