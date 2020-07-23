社口國小因腹地不足無法設置通學步道，立委楊瓊瓔（左三）協調校園圍牆內縮，並爭取700萬元通學步道工程經費。（王文吉攝）

社口國小緊鄰車流量大的昌平路，因腹地不足無法設置通學步道，立委楊瓊瓔協調校園圍牆內縮。（王文吉攝）

立委楊瓊瓔與社口國小校方、家長會等討論校舍新建及通學步道工程。（王文吉攝）

立委楊瓊瓔與社口國小校方、家長會等討論校舍新建及通學步道工程。（王文吉攝）

台中市神岡區社口國小腹地無法設置通學步道，學童進出校園常與大小車輛爭道，十分危險；立委楊瓊瓔接獲家長反應，23日邀請教育局現勘，並爭取700萬元通學步道工程優先推動，另西棟校舍新建工程尚有內部設備約1500萬元缺口，楊瓊瓔也承諾協助爭取中央補助。

社口國小位於神岡腦鬧區，人口也是最稠密之處，緊鄰車流量大的昌平路，家長會多次反映通學之路人車爭道。校長陳光鑫感謝立委楊瓊瓔積極爭取，讓通學步道改善工程得以順利推動，另外，校舍新建工程8千萬元，內部設施未包含在內，需要國教署及教育局協助。

楊瓊瓔表示，普遍學校新校舍新建工程都因經費編列不足，造成多次工程流標，最後為了順利決標，而把內部設施通通拿掉，以至於完工後也沒辦法啟用，建議教育局「日後規畫與經費要一併到位，確實執行！」

楊瓊瓔指出，西棟校舍內部設備仍有1500萬元缺口，會協調市府籌措地方配合款及向中央力爭經費補助，配合明年10月完工啟用。楊瓊瓔也承諾會協調營建署將通學步道新設工程列為優先補助，讓通學步道工程約700萬元能得以順利推動，提升學童上下學通行的安全。

教育局說明，社口國小「通學步道設置計畫」將昌平路圍牆退縮4米、整理地坪、舖設平板磚、植栽等，並與現有人行道無縫接合，挪出空間設置通學步道。西棟大樓的設備設施因為經費沒有到位，教育局會積極爭取國教署補助，以免孩子明年校舍完工後沒有設備可用。

(中時 )